Le rivelazioni del nuovo super testimone sul caso Giulio Regeni

TESTIMONE OCCASIONALE CHE CONOSCE L'ARABO

L'uomo, come hanno riportato il Corriere della sera e la Repubblica in edicola il 5 maggio 2019 - era seduto al tavolo di un pranzo quando avrebbe parlato del «ragazzo italiano», dei pedinamenti, delle intercettazioni telefoniche, fino al sequestro di Giulio. L'egiziano non si sarebbe accorto di essere ascoltato da un testimone occasionale che ha compreso ciò che veniva detto perché conosce la lingua araba.