Al processo Cucchi chiesta la prescrizione per i medici

IL PG: «CUCCHI PAZIENTE INASCOLTATO, LA SCIATTERIA IMPERVERSAVA»

«Questo processo dovrà concludersi con una declaratoria di prescrizione del reato, ma è una sconfitta della giustizia», ha detto il procuratore generale Mario Remus nel suo intervento conclusivo nel terzo processo d'appello ai cinque medici ai quali si contesta la responsabilità nella morte del geometra romano arrestato nell'ottobre 2009 per droga e poi morto una settimana dopo in ospedale. «Questo è un processo che evidentemente è iniziato male. È iniziato con imputazioni traballanti e con una perizia in primo grado che arriva a valutare i fatti in maniera evidentemente erronea». Il rappresentante dell'accusa non ha mancato di complimentarsi con i periti d'ufficio della II Corte d'assise d'appello: «Hanno finalmente fatto luce in maniera motivata e logica. Sottoscrivo in toto quanto hanno scritto. L'unico aspetto che credo non sia stato esaminato compiutamente è l'aspetto "idrico" di Cucchi. Di fronte a un soggetto che pesa così poco, il fatto che bevesse anche poco è cosa importante». E la circostanza che nei rapporti medici e infermieristici non sia stato indicato quanti litri bevesse è per il Pg indice «di una trascuratezza inammissibile», indice di «una sciatteria che imperversava in quell'ambiente» Il Pg Remus non ha negato che Stefano Cucchi fosse «un paziente difficile sotto l'aspetto psicologico, ma non è vero che non collaborava. I suoi rifiuti erano rifiuti di protesta perché voleva parlare col suo avvocato; ed erano rifiuti facilmente superabili». Per il rappresentante dell'accusa «Cucchi era un paziente difficile che non è stato trattato per come doveva essere trattato. Un tocco di umanità; questo sarebbe bastato per farlo bere un po' di più, per farlo mangiare un po' di più, per salvarlo. Credo che questo paziente non sia stato ascoltato dal punto di vista sanitario e dal punto di vista psicologico».