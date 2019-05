Gli abitanti di Casal Bruciato inneggiano a Mussolini contro i rom

Continua il presidio degli abitanti di Casal Bruciato, alla periferia di Roma, contro l'assegnazione di una casa popolare a un nucleo di 14 nomadi. Alcune decine di residenti di via Sebastiano Satta sono scesi in strada da ieri, assieme a militanti di Casapound, per protestare contro l'ingresso dei nomadi nell'abitazione. Oggi è in programma un'assemblea pubblica e domani una manifestazione. «Stamattina i nomadi hanno lasciato in macchina il palazzo», spiega un abitante, «non sappiamo se per ultimare le pratiche o, al contrario, se hanno deciso di rinunciare all'alloggio popolare. Noi qui non li vogliamo».

«IMPICCATELI, RIVOGLIAMO MUSSOLINI»

«Li vogliamo vedere tutti impiccati, bruciati»: a dirlo alcune donne radunate nel cortile condominiale di via Satta. «A mio nipote quando aveva 11 anni gli hanno puntato un coltello alla gola per rubargli un euro», racconta una residente. «Richiamiamo Mussolini che è morto?», dice un'altra ironicamente. «Magari», rispondono altri in coro. «Ma perché non se li porta a casa lei?» e «Guardate in faccia la gente e rendetevi conto di come vive»: a dirlo alcuni cittadini di Casal Bruciato a Roberta Della Casa, presidente del IV Municipio, arrivata in via Satta. «Questi che reddito hanno? Pagano l'affitto?», ha detto un abitante. «Ancora non te ne vai?», ha gridato qualcuno.