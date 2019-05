I Movimenti per la casa contro CasaPound a Casal Bruciato

I Movimenti per la casa scendono in strada a Casal Bruciato, la borgata romana dove sono andate in scena le ignobili proteste di CasaPound contro la legittima assegnazione di un alloggio popolare a una famiglia di etnia rom. La manifestazione dei Movimenti ha lo scopo dichiarato di «impedire a CasaPound di sfilare impunemente per il quartiere». Anche i sedicenti fascisti del Terzo millennio, infatti, hanno annunciato un corteo nella serata dell'8 maggio e si temono scontri. Le forze dell'ordine presidiano massicciamente la zona. Gli agenti in tenuta antisommossa stanno impedendo il passaggio non autorizzato dei manifestanti che cantano Bella ciao e un blindato ha tentato di sbarrare loro la strada.