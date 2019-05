Tangenti in Lombardia, il presidente Fontana indagato

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana è indagato per abuso d'ufficio nell'ambito della maxi inchiesta sulle tangenti in Regione. Inizialmente era stato inquadrato dai pm come «parte offesa». Lo fa sapere il Corriere della Sera. Era stato lo stesso procuratore capo Francesco Greco, nel pomeriggio del 7 maggio, a dire che il governatore lombardo, che in quel momento era "parte offesa" in una presunta istigazione alla corruzione, «sarà sentito prossimamente, non sappiamo ancora in quale veste. Non lo abbiamo interrogato prima - ha aggiunto - perché aspettavamo che venissero eseguire le misure cautelari». E a breve inizieranno anche gli interrogatori di garanzia degli arrestati davanti al gip.

NESSUNA ACCUSA DI CORRUZIONE

«L’alternativa» che Fontana aveva studiato per il suo socio di studio Luca Marsico per risarcirlo della mancata elezione alle ultime Regionali gli è costata l’iscrizione nel registro degli indagati. Salvo dall’accusa di corruzione da parte del potente esponente di Forza Italia Gioacchino Caianiello, deve ora rispondere di abuso d’ufficio per aver suggerito alla giunta regionale di nominare Marsico tra i membri esterni di un «Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici», una consulenza da 11.500 euro l’anno e 180 a seduta.