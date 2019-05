Polacchi di Altaforte indagato per apologia di fascismo

APPENDINO E CHIAMPARINO FIRMANO L'ESPOSTO

Dura la presa di posizione di Chiara Appendino e Sergio Chiamparino, firmatari dell'esposto contro Polacchi. «Alcune dichiarazioni fatte nel pomeriggio dell'altro giorno, in cui si sostiene che l'antifascismo sarebbe il male del Paese, sono qualcosa di inaccettabile», ha sottolineato la sindaca di Torino. «La politica non può decidere di escludere qualcuno che regolarmente ha firmato un contratto e che oggi sostanzialmente è a tutti gli effetti soggetto che può partecipare, però la politica può fare un esposto per rimarcare che questi valori non appartengono alla città, che è antifascista, non appartengono alla comunità e al Salone del libro. La magistratura, che è il soggetto terzo che dovrà valutare, ci dirà se è effettivamente apologia di fascismo. Dal nostro punto di vista lo è, ma non tocca a noi decidere».

POLACCHI: «C'È UNA MAFIA DELL'ANTIFASCISMO»

Sempre mercoledì mattina Polacchi, a margine di una conferenza stampa sulle elezioni europee convocata a Milano da CasaPound, era tornato a gamba tesa nella polemica. «A sinistra esiste un antifascismo militante che diventa una mafia, una mafia culturale», aveva detto l'editore. «Io ringrazio i vari Raimo, Zerocalcare, Wu Ming e tutti quelli che si sono sfilati dal salone del libro. Loro pensavano di farci un torto sabotandoci ma alla fine, quando andiamo a valutare gli aspetti commerciali, vediamo che il libro con l'intervista a Salvini ha scalato qualunque tipo di classifica».

STAND DI ALTAFORTE TRASFERITO IN ZONA SICURA

Proprio a causa delle tensioni, il Comitato ordine pubblico e sicurezza svoltosi in Prefettura ha deciso di trasferire lo stand di Altaforte in una zona più sicura dello spazio espositivo.