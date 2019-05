Virginia Raggi contestata e insultata a Casal Bruciato

VIRGINIA RAGGI SCORTATA DALLA POLIZIA

Raggi è stata costretta a uscire dall'appartamento scortata dalle forze dell'ordine, raggiunta da nuovi insulti sessisti. «Questa famiglia risulta legittima assegnataria di un alloggio. Ha diritto di entrare e la legge si rispetta. Siamo andati a conoscerli e sono terrorizzati», ha detto la sindaca pentastellata. «Abbiamo avuto modo di far conoscere questa famiglia ad alcuni condomini. Chi insulta i bambini e minaccia di stuprare le donne forse dovrebbe farsi un esame di coscienza. Non è questa una società in cui si può continuare a vivere». «Siamo spaventati, speriamo di resistere», ha detto la famiglia rom assediata a Casal Bruciato al direttore della Caritas di Roma don Ambarus che li ha incontrati assieme alla sindaca Raggi. «Ci hanno detto che speravano iniziasse finalmente una nuova vita per loro dopo 20 anni nei campi. Stanno cercando di capire cosa succederà. Sperano di poter resistere».