Cosa sappiamo sui negozi di cannabis chiusi nelle Marche

Due negozi di cannabis light sono stati chiusi il 9 maggio a Civitanova Marche per ordine del questore di Macerata, Antonio Pignataro. «Alle tante mamme che soffrono per i loro figli che fanno uso di cannabis avevo promesso che avrei chiuso tutti i negozi di cannabis legale, oggi con la chiusura di questi altri due negozi ho onorato la mia promessa», ha scritto il questore in un comunicato.

A stretto giro è arrivato il plauso del ministro dell'Interno Matteo Salvini: «Ringrazio le forze dell'ordine e la magistratura», ha detto il leader della Lega durante un comizio a Pesaro, «da oggi comincia una guerra via per via, negozio per negozio, quartiere per quartiere, città per città. Gli spacciatori non li voglio, la droga fa male. Meglio un uovo sbattuto. Spero che il modello Marche possa essere seguito da altre regioni italiane».

Salvini ha poi attaccato Luigi Di Maio: «Dico a Luigi che combattere la droga significa anche combattere la mafia, come dimostrano gli arresti delle ultime ore contro il clan Casamonica. Mi aspetto che il senatore del M5s Matteo Mantero ritiri la sua proposta di legge sulla droga libera. Non è nel contratto di governo e non voglio lo Stato spacciatore». Il premier Giuseppe Conte ha replicato seccamente: «Ho un'agenda con un ordine del giorno molto fitto, il tema della cannabis light non è all'ordine del giorno».

I titolari dei due negozi chiusi a Civitanova Marche sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, al termine delle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Macerata. Chiusura e denunce sono state precedute dal sequestro di 25 prodotti, in cui è stata riscontrata una percentuale di Thc dello 0,8%. A giudizio del questore Pignataro, in ogni caso, «la cannabis legale non esiste e il limite di Thc dello 0,5% è ingannevole».

La questura di Macerata è stata la prima in Italia a chiudere i cannabis shop. Nel mirino infiorescenze, resine e oli. Il questore ha detto che le operazioni sono state fatte per rispondere alle «numerose richieste di aiuto giunte dai genitori, in apprensione per la salute e il futuro dei loro figli». I quali, in questi negozi, avrebbero «acquistato liberamente cannabis per poi fumarla anche in casa, dicendo che 'ormai era legale, perché la legge lo consentiva'». Il questore ritiene di aver semplicemente «applicato la legge».