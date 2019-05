Torino, archiviata inchiesta su Forza Nuova e CasaPound

È stato archiviato, a Torino, un fascicolo di indagine contro Forza Nuova e CasaPound aperto nel febbraio del 2018 dopo una iniziativa di un deputato Pd, Davide Mattiello, che aveva presentato un esposto corredato da documentazione per dimostrare come le due formazioni di estrema destra avessero violato il divieto di riorganizzazione del partito fascista. Una tesi che, sulla base del materiale raccolto, non può essere dimostrata. L'indagine è stata gestita dai magistrati del gruppo 'terrorismo ed eversione dell'ordine democratico'.

L'ESPOSTO DI MATTIELLO

Nel suo esposto il deputato dem sosteneva che le due organizzazioni fossero illegittime in base a quanto previsto dalla Legge Scelba, la legge 645 del 1952. Nei documenti presentati dal parlamentare in Procura erano erano presenti diversi articili e due pronunce del Tar della Lombardia. Nelle sentenze del tribunale amministrativo i giudici avevano respinto un ricorso di CasaPound che si era rivolta ai magistrati contro il regolamento del Comune di Brescia che vieta gli spazi pubblici a quelle realtà che non hanno dichiarato in modo netto a aperto di ripudiare fascismo e nazismo.

FARI PUNTATI SU CASAPOUND

L'archiviazione è arrivata in concomitanza con l'apertura di un fascicolo per apologia di fascismo nei confronti di Francesco Polacchi, di Altaforte, casa editrice vicina a CasaPound. Nei confronti del 33enne, coordinatore regionale del partito di estrema destra in Lombardia, la Città di Torino e la Regione Piemonte avevano presentato un esposto. «Io sono fascista», «l'antifascismo è il vero male di questo Paese», «Mussolini è il miglior statista italiano» sono state alcune delle sue frasi finite nel mirino dei magistrati.