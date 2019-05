Perché a Roma slitta la riapertura della metro Repubblica

La stazione metro Repubblica, infatti, è chiusa dalla fine di ottobre 2018, quando 24 tifosi del Cska Mosca rimasero feriti proprio a causa del collasso di una scala mobile. Per uno di loro si è resa addirittura necessaria l'amputazione di un piede. L'azienda Otis ha inviato all'Atac una relazione sugli interventi necessari. E da questa relazione è emersa appunto una tempistica di almeno altre otto settimane lavorative, che farebbe slittare la riapertura tra agosto e settembre. Dalla relazione emerge anche che, esattamente come nel caso della metro Barberini, dove dopo il guasto che ha portato alla chiusura sono state rinvenute fascette usate come pezzi di ricambio, la stessa situazione è stata riscontrata anche a Repubblica.