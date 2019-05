Cosa prevede il Motu proprio di papa Francesco contro le molestie

Papa Francesco prosegue e intensifica la sua 'stretta' contro abusi sessuali e loro coperture. Con un Motu proprio pubblicato il 9 maggio e in vigore dal prossimo primo giugno, "Vos estis lux mundi" (Voi siete la luce del mondo), stabilisce nuove procedure per segnalare molestie e violenze, e assicurare che vescovi e superiori religiosi rendano conto del loro operato, introducendo così la tanto invocata 'accountability'. Introdotto a livello normativo anche l'obbligo per chierici e religiosi di segnalare gli abusi all'Autorità ecclesiastica, mentre per le denunce alle Autorità civili varranno le rispettive leggi dei singoli Stati.