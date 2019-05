Papa Francesco riceve e offre sostegno a 500 rom

Papa Francesco ha incontrato nella Sala Regia 500 rom e sinti per un momento di preghiera promosso dalla fondazione Migrantes e dalla Cei. Al suo ingresso, il papa ha subito salutato alcuni piccoli rom malati nelle prime file.

«PREGO PER VOI E SOFFRO DI FRONTE ALLE CATTIVE NOTIZIE»

«Prego per voi, vi sono vicino, e quando leggo sul giornale una cosa brutta, vi dico la verità, soffro», ha detto Francesco con riferimento ai fatti di Casal Bruciato. «Oggi ho letto una cosa brutta sul giornale: questa non è civiltà, l'amore è la civiltà». «È vero, ha aggiunto», «ci sono cittadini di seconda classe, ma i veri cittadini di seconda classe sono quelli che scartano la gente, perché non sanno abbracciare, sempre con gli aggettivi in bocca, e scartano, vivono scartando, con la scopa in mano buttano fuori gli altri».

«LA VENDETTA NON L'AVETE INVENTATA VOI»

Infine, ha fornito la sua ricetta: «Lasciarsi dietro il rancore. Il rancore ammala tutto, ammala la famiglia. Ti porta alla vendetta, ma la vendetta io credo che non l'avete inventata voi. In Italia ci sono organizzazioni che sono maestre di vendetta, voi mi capite bene, un gruppo di gente che è capace di creare la vendetta, di vivere l'omertà» - ha sottolineato Francesco -«questo è un gruppo di gente delinquente, non gente che vuole lavorare».