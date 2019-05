Scattano le denunce per l'aggressione ai rom di Casal Bruciato

A breve è attesa un'informativa della Digos di Roma in procura sulle proteste dei giorni scorsi a Casal Bruciato, alla periferia Est della città, contro l'assegnazione di una casa popolare a un nucleo di 14 nomadi. Gli investigatori sono ancora al lavoro per individuare con esattezza tutti i responsabili che, secondo quanto si è appreso, rischiano denunce per minacce, istigazione all'odio razziale e violenza privata.