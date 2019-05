I pm indagano sulle consulenze a una società di Lara Comi

I pm di Milano, nell'ambito dell'inchiesta dell'Antimafia sulle tangenti negli appalti pubblici, stanno indagando anche su contratti di consulenza per un valore totale di 38 mila euro ottenuti da «una società riconducibile a Lara Comi», eurodeputata e coordinatrice provinciale di Forza Italia a Varese. Tali contratti di consulenza, secondo l'ipotesi degli inquirenti, sarebbero stati ottenuti attraverso Gioacchino Caianiello, ex coordinatore di Forza Italia a Varese, ritenuto al centro del presunto sistema corruttivo scoperto dagli investigatori. Il committente delle consulenze finite sotto la lente dei magistrati è l'ente Afol-Città metropolitana. A Caianiello, secondo l'accusa, avrebbero fatto capo senza alcun incarico ufficiale «le nomine delle principali società pubbliche della provincia, come raccolta rifiuti e servizio idrico integrato», facendo di lui l'«amministratore di fatto di Accam, Prealpi servizi e Alfa Srl», le più rilevanti società pubbliche della provincia di Varese.