Antonello Montante condannato a 14 anni di carcere

Il gup di Caltanissetta ha condannato con il rito abbreviato Antonello Montante a 14 anni di carcere. L'ex presidente di Sicindustria, considerato per anni un simbolo della riscossa degli imprenditori contro Cosa nostra, era accusato di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione di esponenti delle forze dell’ordine e accesso abusivo a sistema informatico.

La procura di Caltanissetta lo aveva posto agli arresti domiciliari a maggio 2018, contestandogli la creazione di una rete di informatori per spiare i magistrati che da tre anni indagavano su di lui per concorso esterno in associazione mafiosa. I pm avevano chiesto 10 anni e sei mesi, ma il gup ha deciso di comminare una pena più alta sebbene scontata di un terzo, proprio perché Montante ha scelto il rito abbreviato.

Condannati anche gli altri imputati, ovvero i presunti informatori di Montante: 6 anni e 4 mesi per Diego Di Simone, ex ispettore della Squadra mobile di Palermo diventato il capo della security di Sicindustria. Secondo l'accusa, Di Simone era il braccio destro di Montante per le operazioni "sporche", compresi gli accessi abusivi alla banca dati delle forze dell’ordine. Condannato a quattro anni anche Marco De Angelis, funzionario della questura di Palermo. Tre anni per Gianfranco Ardizzone, ex comandante provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta. Mentre Andrea Grassi, ex funzionario dello Sco della polizia e attualmente questore a Vibo Valentia, è stato condannato a 1 anno e quattro per rivelazione di notizie riservate. Assolto Alessandro Ferrara, ex dirigente generale del dipartimento per le Attività produttive della Regione Sicilia, che rispondeva di false dichiarazioni.