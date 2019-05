Giovanni Impastato ha cacciato il M5s dal corteo per il fratello

L'OMICIDIO DI PEPPINO IMPASTATO

Un anno prima di essere ucciso, Peppino Impastato aveva fondato Radio Aut, dai cui microfoni denunciava gli affari del boss mafioso Gaetano Badalamenti, che aveva soprannominato "Tano Seduto". La sua era una voce scomoda che bisognava zittire a tutti i costi in una Sicilia in cui il dominio della criminalità organizzata era assoluto. Il cadavere fu ritrovato a brandelli sui binari della ferrovia. Accanto c'era del tritolo. Cosa nostra voleva far passare il delitto per un fallito attentato terroristico. E in un primo momento si pensò che fosse avvenuto proprio questo, salvo poi scoprire la verità grazie all’impegno del fratello Giovanni e della madre Felicia Bartolotta. Il 5 marzo 2001 la Corte d’assise ha riconosciuto il mafioso Vito Palazzolo colpevole dell'omicidio e lo ha condannato a 30 anni di reclusione. L’11 aprile 2002 Badalamenti è stato condannato all’ergastolo come mandante.