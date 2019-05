Tre imprenditori stanno collaborando con i pm di Milano

L'INTERROGATORIO DI ALTITONANTE

Intanto, al settimo piano del Tribunale di Milano, il gip Raffaella Mascarino ha interrogato Fabio Altitonante, il consigliere regionale di Forza Italia finito in carcere nell'ambito dell'inchiesta. Altitonante è accusato di corruzione e finanziamento illecito. Altitonante, secondo il suo avvocato Luigi Giuliano, ha negato di aver preso soldi sia a titolo di corruzione, sia a titolo di finanziamento illecito. Per la difesa non esisterebbe «alcuna mazzetta da 20 mila euro» e i 25 mila euro contestati come finanziamento illecito «non erano riferiti alla sua campagna elettorale». Quest'ultima somma sarebbe in realtà «un finanziamento regolare e dichiarato per la campagna elettorale di Pietro Tatarella», l'altro nome di peso di Forza Italia finito in carcere, anche lui difeso dall'avvocato Giuliano. I 25 mila euro contestati dall'accusa son stati versati dall'imprenditore Daniele D'Alfonso prima delle elezioni politiche 2018. Con quei soldi Tatarella avrebbe organizzato uno spettacolo comico e avrebbe realizzato un manifesto elettorale che invitava a votare anche per Altitonante, in quel momento candidato alle Regionali. Altitonante è accusato di corruzione anche per aver ricevuto dall'imprenditore D'Alfonso 20 mila euro «al fine di far ottenere il rilascio del permesso a costruire relativamente a un immobile di proprietà della moglie» di Luigi Patimo, country manager di Acciona Agua e fino a ottobre socio di Armando Siri. D'Alfonso, in questo caso, avrebbe fatto da tramite. Altitonante si è difeso sostenendo che non avrebbe fatto alcuna pressione per quella pratica edilizia, ma che il suo sarebbe stato solo un «mero interessamento» e che non avrebbe ricevuto mazzette.