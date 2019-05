Arrestato l'uomo della sparatoria di Napoli che ha ferito Noemi

LA SOLIDARIETÀ DEI QUARTIERI DI NAPOLI

Nei giorni scorsi ai cancelli dell'ospedale dove è ricoverata Noemi sono stati affissi diversi striscioni di solidarietà. «Noemi è anche nostra figlia. Napoli è anche questa. Secondigliano è con te. Tutti preghiamo per te», è l'ultimo striscione appeso. Sullo striscione c'è anche una foto della piccola sorridente. Dalle ore immediatamente successive al ricovero di Noemi, l'ingresso del Santobono è stato invaso da espressioni di sostegno e solidarietà. Non si arresta il flusso di cittadini che arrivano dai quartieri più diversi di Napoli per lasciare il loro messaggio a Noemi e ai suoi familiari e di bambini che attaccano alle ringhiere del cancello peluche e giocattoli. Vi è anche un kimono lasciato da Marco Maddaloni, judoka del Rione Scampia, con la scritta 'Noemi, Napoli non è questa, ti aspettiamo a Scampia, Marco Maddaloni'. La sera del 9 maggio si è anche svolto un rosario, con una fiaccolata. Alcune centinaia di persone hanno partecipato alla veglia di preghiera all'esterno dell'ospedale la sera del 9 maggio. L'iniziativa è stata organizzata dalle associazioni dei fedeli della Madonna dell'Arco che, oltre agli striscioni di incoraggiamento alla bambina, hanno portato gli stendardi utilizzati nelle processioni dei 'fujenti'.