Il caso Regeni-Vecchioni e il rischio di un eccesso di retorica

DAVANTI A UN DRAMMA VENIAMO TRAVOLTI DA ONDATE DI RETORICA

La questione è stimolante, ma forse priva di gran senso: è la classica situazione da cui non si esce, ciascuno ha le sue motivazioni, la propria sensibilità, tifare, schierarsi, lascia il tempo che trova. Un argomento forte a favore di Paola Regeni sta nei patti chiari, nel fatto che Vecchioni avrebbe disatteso l'aspirazione familiare alla riservatezza, a una asciuttezza da tradursi in assenza di retorica; d'altra parte, la stessa madre che accusa neppure troppo velatamente il cantautore di invadere uno spazio privatissimo, ammantandosi di un'aura lirica e sociale che non gli pertiene, è la stessa che non ha perso mai occasione per rilanciare la memoria del figlio in una instancabile processione di impegni pubblici, commemorazioni, discorsi, occasioni, fino a quella attuale al Salone del Libro di Torino, dove ha fatto registrare un pienone. E, anche qui, ciascuno può vederla come crede, può giudicare perfettamente legittimi i modi e i tempi di una lotta che è solo familiare, anche se finisce per chiamare in causa l'opinione pubblica oltre alla politica; oppure può trovare una qualche incoerenza, o perlomeno una sorta di gelosia mediatica, nell'attacco a Vecchioni che canta del figlio perduto.