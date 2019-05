I titolari di negozi di cannabis light contro la crociata di Salvini

Il ministro dell'Interno ha dichiarato guerra non solo ai negozi, ma anche alle Fiere del settore. «C’è un’ignoranza profonda e secondo me è solo propaganda per accaparrarsi tre voti in più», taglia corto Onis. Poi «che sia necessaria una regolamentazione maggiore è vero, c’è molta confusione, non è neanche definitivo il livello di thc consentito. Chi dice 0,2 chi dice 0,6. Ma sostenere che un negozio su due spaccia è un insulto».

GIUSTI I CONTROLLI: CHI SGARRA DANNEGGIA L'INTERO SETTORE

Alessio Amigone è titolare di Canapando, quattro negozi nella Capitale e altri quattro nel resto d'Italia. «Noi siamo tranquilli, a gennaio abbiamo avuto i controlli di Asl, polizia giudiziaria, polizia amministrativa, agenzia delle dogane e siamo usciti puliti», dice. Il problema, aggiunge, è che Salvini «paragona la marijuana e addirittura la cannabis light alle droghe pesanti come eroina, cocaina ed exctasy mentre l'Oms lo scorso febbraio ha chiesto all’Onu di togliere anche la marijuana dalla lista delle sostanze più pericolose». Per dire, «è più tossico il tonno per via del mercurio...».