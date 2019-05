L'equipaggio della Mare Jonio «non è sotto inchiesta»

La notizia, diffusa dopo il sequestro della nave da parte della Guardia di Finanza, è stata smentita dai pm. L’ipotesi della polizia giudiziaria dovrà essere valutata dai magistrati, che entro lunedì 13 maggio dovranno pronunciarsi sul fermo dell'imbarcazione operato su indicazione del ministero dell'Interno, dopo lo sbarco di 30 migranti nel porto di Lampedusa.



Matteo Salvini, intanto, rivendica i suoi "risultati" al timone del Viminale: «Nel 2019 meno sbarchi, meno reati commessi, meno morti in mare. Se qualcuno rimpiange i porti aperti che portavano in Italia più clandestini e facevano morire in mare più persone, sappia che avrà nel sottoscritto un avversario irriducibile». Secondo il leader della Lega, dal primo gennaio 2019 a oggi sono sbarcate in Italia 1.009 persone, contro le quasi 10 mila dello stesso periodo di un anno fa.