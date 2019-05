Giannini ha portato il libro su Salvini al Salone di Torino

«Le censure sono brutte e questa è la dimostrazione che il mio libro può e deve entrare ovunque». Chiara Giannini, autrice del libro Io sono Matteo Salvini pubblicato da Altaforte, la casa editrice esclusa dal Salone del Libro, è andata comunque alla kermesse torinese. «Ho portato una copia per far vedere a tutti quelli che me l'hanno impedito, compreso il signor Lagioia e la sindaca Appendino, che la cultura spacca i ponti e può entrare ovunque», ha aggiunto l'autrice. Quanto alle dichiarazioni dell'editore Francesco Polacchi, indagato per apologia del fascismo, Giannini si è limitata a dire: «Sono opinioni sue, non sono le mie e non mi riguardano». Poi, in maniera abbastanza surreale, ha precisato: «Faccio solo notare che in Italia l'apologia del fascismo non esiste. Esiste semmai il reato di ricostituzione del passato partito fascista». Il reato, in realtà, esiste eccome ed è previso dall'articolo 4 della legge Scelba, che attua la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. Una successiva sentenza della Consulta del 1957 ha stabilito che il reato si configura quando l'apologia non consiste in una mera «difesa elogiativa» del fascismo, bensì in una «esaltazione tale da poter condurre alla riorganizzazione del partito fascista», ovvero in una «istigazione indiretta a commettere un fatto rivolto alla detta riorganizzazione e a tal fine idoneo ed efficiente». In ogni caso Salvini, secondo Giannini, «ha rilasciato un'intervista a me e non all'editore Altaforte. E CasaPound non mi sembra sia un partito illegale».