Un cardinale ha riattaccato la corrente a un palazzo occupato

Dal 6 maggio erano senza acqua calda e senza luce. Fino a quando, quasi una settimana più tardi, hanno ricevuto una mano d'aiuto decisamente speciale. Konrad Krajewski, elemosiniere del papa, incaricato di seguire i casi di disagio a Roma e non solo, è intervenuto personalmente, la sera dell'11 maggio, per riattaccare i contatori a Spin Time, nel palazzo occupato di via Santa Croce in Gerusalemme 55. «È stato un gesto disperato. C'erano oltre 400 persone senza corrente, con famiglie, bambini, senza neanche la possibilità di far funzionare i frigoriferi», ha raccontato il cardinale, «non l'ho fatto perché sono ubriaco».

DI RITORNO DA LESBO

Krajewski era da poco tornato dall'isola greca di Lesbo, dove ha portato la solidarietà del pontefice ai profughi visitando il campo di Moria, e ha deciso di rispondere in prima persona all'appello lanciato il 10 maggio dagli occupanti dello stabile. «Siamo senza acqua e luce da tre giorni. Qui vivono 420 persone (tra cui 98 minorenni) e ci sono 25 realtà culturali. Ma non sarà certo il buio a fermarci. Questo è un'appello alla città di Roma», avevano comunicato in una nota gli attivisti di Spin Time Labs, incitando alla partecipazione «con torce e ogni fonte di luce possibile a una serata a sostegno di chi si fa strada tra il buio creato da chi alimenta odio, razzismo e disparità».

STABILE OCCUPATO DAL 2013

Lo stabile di Via di Santa Croce è stato occupato il 12 ottobre 2013 dal movimento 'Action' a scopo abitativo. Oggi all'interno ci sono anche un'osteria, un laboratorio di birra artigianale, una falegnameria, una sala prove e «un punto di approdo, aperto a tutti, attento ai giovani, agli ultimi e ai più bisognosi». Secondo quanto appreso dagli occupanti, il Campidoglio non salderà le bollette della luce arretrate dovute dagli occupanti della palazzina, dopo che, nei giorni scorsi, la società di fornitura di energia, Hera, ha staccato la corrente per morosità. Sembra che il debito accumulato dal 2013 - anno di inizio dell'occupazione dell'ex sede Inpdap - sia di oltre 300 mila euro.