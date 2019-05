Festa della mamma, la storia di Catalina e del sonaglio ritrovato

CATALINA, TRUCIDATA DAI FRANCHISTI NEL '36

E simile in maniera impressionante è la storia che proprio in occasione di questa Festa della Mamma rimbalza sui giornali spagnoli. Giusto qualche variante. Non era un padre ma una madre. Si chiamava Catalina Muñoz Arranz, aveva 37 anni, e quattro figli, il più piccolo di soli nove mesi. Non stringeva in mano due bambole ma un sonaglio. A colpirla numerosi colpi d'arma da fuoco: venne giustiziata il 22 settembre del 1936 dai franchisti durante uno dei tanti eccidi della Guerra civile spagnola. Il sonaglio, a differenza delle bambole di Pascoli, non venne ritrovato nel carro ma nella fossa comune in cui la donna venne seppellita assieme ad altre 250 persone. Senza bara, ovviamente, ma ricoperta da un velo di calce viva.