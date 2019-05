Il bollettino del maltempo del 12 maggio 2019

Dopo la giornata dell'11 maggio, con due morti nel Bresciano e forti disagi a Malpensa, il maltempo continua a imperversare in tutta la penisola, facendo danni e costringendo a tenere l'allerta alta in molte regioni.

CHIUSA LA STATALE 36 IN VALTELLINA

A Madesimo, in Valtellina, la statale 36 è stata chiusa per un tratto di circa 10 chilometri in entrambe le direzioni a causa di una bufera di neve che si è abbattuta sulla zona. Lo ha comunicato Anas invitando alla prudenza nella guida. Nel Milanese sono state diverse le chiamate per alberi caduti o pericolanti che si sono inclinati su verande o tralicci. A Pozzo d'Adda i pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza un campanile in cui si è staccata la scossolina. Nel Bergamasco un tecnico è rimasto ferito nella notte, a Bratto di Castione della Presolana, in provincia di Bergamo. Il 47enne stava portando dei generatori per riparare un guasto alla linea elettrica, quando è rimasto schiacciato da uno di questi. Sul posto sono arrivati carabinieri e 118 e il tecnico è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo non in pericolo di vita.

CHIUSO PER NEVE IL PASSO DELLO SPLUGA

Riaperto il primo maggio, dopo la chiusura invernale, il passo dello Spluga è stato chiuso il 12 maggio per bufere di neve e forte vento. Il collegamento in alta Valchiavenna, in territorio comunale di Madesimo (Sondrio), fra la Svizzera e la Lombardia è pertanto interrotto. A causa della bufera di neve in mattinata a Madesimo è anche stata chiusa la strada statale 36.

VENETO: 170 INTERVENTI DEI VIGILI DEL FUOCO

Sono oltre 170 gli interventi compiuti in Veneto dai vigili del fuoco per il maltempo che dalla serata di ieri sta interessando la regione. Particolarmente colpito il vicentino con oltre 80 interventi a causa di allagamenti, rimozione piante dalla sede stradale e smottamenti. Il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco di Vicenza è stato rinforzato nella notte con il richiamo di persone libere dal servizio. Richieste di soccorso sono venute soprattutto nella zona di Schio e l'Alto vicentino. Poco prima dell'alba tre giovani a bordo di un'auto nell'attraversare una stradina precedentemente asciutta nei pressi della provinciale 78 a Valdastico sono rimasti bloccati nel centro di un torrente. I pompieri hanno raggiunto i ragazzi e li hanno tratti in salvo. Soccorritori impegnati anche per una frana, che ha interessato la strada che da contrada San Ulderico va verso contrada Giardin e Soggio a Schio con il blocco della circolazione. Intervento per fango e detriti sulla strada che da Orgiano porta ad Alonte. Operazioni di soccorso delle squadre dei vigili del fuoco per il maltempo anche nelle provincie di Verona, Padova e Treviso.

CHIUSO UN SOTTOPASSO A ROMA

Allagamenti in alcune strade a Roma a causa della pioggia delle ultime ore. Diversi gli interventi effettuati dalla polizia locale. Le strade maggiormente interessate sono state via Ardeatina, all'altezza del Divino Amore, dove è stato istituito un senso unico alternato, via del Tintoretto e via di Casal Morena, all'altezza di via Niobe. Chiuso il sottopasso di via Appia Nuova all'altezza dell'Aereoporto di Ciampino.

EMILIA-ROMAGNA: ALLERTA ARANCIONE FINO A LUNEDÌ

È stata estesa a tutta la giornata di lunedì 13 maggio, l'allerta meteo in Emilia-Romagna. L'ultimo bollettino dell'Arpae segnala criticità idraulica, idrogeologica e per temporali da 'bollino' arancione, moderato, su Romagna, Emilia orientale e pianura emiliana centrale. In regione persistono precipitazioni intense mentre i venti sono ancora sostenuti sul crinale appenninico, sulla costa e sulla Romagna. Il mare è molto mosso. Dalla serata di ieri sul territorio si sono registrati disagi, con interventi dei vigili del fuoco, per vento forte e alcuni temporali, ma non si sono registrate particolari criticità o feriti. A Parma nella serata di sabato le raffiche di vento hanno superato i 60 chilometri orari in città, causando cadute di rami che hanno danneggiato qualche auto. Chiusi i parchi cittadini mentre tre alberi, di cui uno secolare, sono caduti di fronte al cimitero centrale.

TOSCANA: ESTESO IL CODICE GIALLO

Ancora tempo instabile in Toscana per la giornata di domani, lunedì 13 maggio, pertanto la Protezione civile regionale ha esteso poco fa il codice giallo per vento a quasi tutta la regione, con validità fino alla mezzanotte del 13 maggio. Lo riporta un comunicato in cui inoltre è previsto codice giallo per pioggia sulle zone settentrionali appenniniche dalle 18 fino alla mezzanotte. Un'area di bassa pressione sull'Italia centrale, viene spiegato, è associata a forti venti di grecale e precipitazioni sparse, in particolare sull'Appennino. Sempre la nota riporta per oggi domenica frequenti precipitazioni in Appennino, più abbondanti su crinali e versanti emiliano-romagnoli. Altrove piogge a carattere sparso a partire dal tardo pomeriggio. Fino al pomeriggio di lunedì cumulati medi significativi sulle aree appenniniche con massimi su Romagna Toscana e Valtiberina e fino a localmente elevati su Mugello-Val di Sieve, Casentino e bacino del Reno. Vento dal pomeriggio e per tutto domani con forti raffiche.