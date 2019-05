L'Odissea dei migranti minori non accompagnati in Europa

L'ESERCITO DEI MINORI IRREPERIBILI

Secondo una inchiesta di Argos (una casa di produzione di podcast di inchiesta olandese) andata in onda sulla radio olandese Npo sabato 4 maggio, il caso di Feven non sarebbe isolato. Decine, forse centinaia, di minori non accompagnati sarebbero finiti in strada per un errata registrazione avvenuta in Italia. Questa e altre storie sono state raccolte dal progetto realizzato in collaborazione con Irpi Lost in Europe che cerca di ricostruire cosa accade ai minori stranieri non accompagnati che improvvisamente diventano ‘irreperibili’: in Italia sono 5 mila - secondo i dati del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali al 31 dicembre 2018 - in Europa il doppio.

LA "TRAPPOLA" DI EURODAC

Alcuni di questi, è il caso di Feven, non rientrano nemmeno in queste statistiche perché in Eurodac vengono registrati come adulti. E una volta entrati nel database, è difficilissimo tornare indietro e correggere i propri dati anagrafici. Spiega Mark Klaassen, docente di Diritto migratorio presso l'Università di Leida e consulende del governo olandese: «Eurodac è un database in cui tutti i dati dei richiedenti asilo vengono archiviati all'arrivo in Ue. Se un richiedente asilo sbarca in Italia, di solito viene registrato in quella banca dati, i Paesi Bassi poi procedono con le verifiche». Con il regolamento di Dublino è possibile rimandarlo nel Paese di primo approdo e le informazioni che riguardano la persona sono quelle registrate in Eurodac. «L'intero sistema di Dublino», prosegue Klaassen, «è basato sulla fiducia tra Stati. Si dà per scontato che l'età registrata da un altro Stato membro sia corretta».