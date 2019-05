Antinori condannato in Appello per rapina di ovuli

Severino Antinori, il ginecologo imputato a Milano per la presunta 'rapina' di ovuli ai danni di un'infermiera spagnola, avvenuta alla clinica Matris nel 2016, è stato condannato in Appello a sette anni e 10 mesi di carcere. La Corte ha inoltre accolto l'istanza di patteggiamento concordato con la procura della segretaria del medico. Bruna Balduzzi, e dell'anestesista Antonino Marcianò. Entrambi sono stati condannati a due anni con pena sospesa. Per Antinori, già condannato anche in primo grado, l'accusa aveva chiesto una pena di nove anni.