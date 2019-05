Le previsioni in Italia fino al 16 maggio 2019

Martedì 14 maggio: al Nord al mattino qualche residuo fenomeno sulla Romagna, meglio altrove. Pomeriggio-sera con nubi e nuovi piovaschi in transito da Est a Ovest. Temperature stabili, massime tra 15 e 20. Al Centro spiccata instabilità su Adriatico e Appennino, a tratti anche sul Lazio con piogge e nevicate dai 1100 metri, meglio in Toscana. Temperature stabili, massime tra 12 e 17. Al Sud insiste una marcata instabilità, con piogge e temporali, specie durante le ore centrali. Temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 13 e 18.



Mercoledì 15 maggio: al Nord ampie schiarite sulle Alpi, in prevalenza grigio altrove seppur senza fenomeni significativi e con nubi in graduale attenuazione da Ovest. Temperature in calo, massime tra 14 e 19. Al Centro spiccata instabilità al mattino con rovesci, temporali e neve in Appennino dai 1000 metri, migliora dal pomeriggio. Temperature stabili, massime tra 13 e 18. Al Sud insiste una spiccata instabilità con piogge, rovesci e temporali, pur alternati a schiarite. Temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 14 e 17.



Giovedì 16 maggio: al Nord qualche addensamento al Nord-Est senza fenomeni e poi nel pomeriggio sulle Alpi con locali piovaschi, più soleggiato sulle altre zone. Temperature in aumento, massime tra 17 e 22. Al Centro residua instabilità sull'Abruzzo, più sole altrove. Pomeriggio con qualche isolato piovasco lungo l'Appennino. Temperature in ascesa, massime tra 17 e 21. Al Sud insiste una marcata instabilità con piogge, rovesci e temporali, in graduale attenuazione dalla sera. Temperature senza grandi variazioni, massime tra 14 e 17.