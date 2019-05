La mappa del maltempo in Italia del 13 maggio 2019

SOSPESA LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA TRA CESENA E FORLÌ

Disagi anche nella circolazione ferroviaria sulla linea Bologna-Rimini tra Cesena e Forlì. La misura, fa sapere Fs, è stata presa precauzionalmente in seguito alla piena del Savio che sta lambendo i binari che corrono su un ponte, quasi completamente sommerso dall'acqua. Sospesa la circolazione per treni a lunga percorrenza e regionali. È in corso la riprogrammazione dei treni, con possibili deviazioni, cancellazioni e servizi bus. Il Savio è esondato verso le 9 e 30. Sono in corso controlli delle squadre fluviali dei pompieri per eventuali persone bloccate nelle abitazioni. Due persone in difficoltà, tra cui una disabile, sono state già soccorse. Nella notte tra il 12 e il 13 maggio il corso d'acqua aveva straripato nella zona di via Pontescolle. La polizia municipale ha chiuso al traffico il Ponte Nuovo dirottando la circolazione sul Ponte Vecchio creando disagi visto che è interessato anche un tratto della via Emilia. Vigili del fuoco e protezione civile stanno tenendo monitorate soprattutto le zone di Martorano, Oltresavio e San Carlo.

ALLERTA A RAVENNA E RIMINI

Con il passare delle ore, l'allerta per il Savio si è spostata a Ravenna. Il sindaco Michele de Pascale invita per questo la popolazione a non uscire di casa e di rimanere possibilmente ai piani alti delle abitazioni. L'invito è anche a non effettuare spostamenti se ci si trova in luogo sicuro, a meno che non sia strettamente necessario per motivi urgenti e indifferibili. Non si esclude la chiusura dei ponti sul fiume. Anche a Rimini resta alta la guardia sui corsi dei fiumi e sulla rete dei fossi. Al momento, spiega l'amministrazione della città romagnola, non si ravvisano particolari criticità malgrado l'ingrossamento dei fiumi avvenuto nella notte. A causa del forte vento, oltre a un albero caduto in via Sacramora, danneggiamenti ad alberature sono stati registrati in alcune vie ma senza provocare danni a persone o cose. In seguito alle piogge il livello dei fiumi si è ingrossato fino a giungere a livelli di guardia nella notte: all'1.30 è stato registrato dal Marecchia il superamento di soglia 3 con un livello di 4 metri, mentre alle 2.30 l'Ausa ha superato soglia 2 con un livello di 2,23 metri. Picchi che nel corso della nottata sono poi discesi anche se si è reso necessario transennare gli ingressi al Parco Marecchia, per natura 'cassa di espansione' quando i livelli idrici sono eccezionali.