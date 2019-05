Com'è andata la lezione di Mimmo Lucano alla Sapienza

Mimmo Lucano, sindaco sospeso di Riace, terrà lunedì 13 maggio una lezione all'Università La Sapienza di Roma, per raccontare agli studenti il modello d'integrazione dei migranti messo in atto nel piccolo comune calabrese. Ma non mancano tensioni e polemiche. Con in testa un grande striscione che recita: «Il fascismo non è un'opinione», un corteo di studenti è partito dalla città universitaria diretto verso piazzale Aldo Moro. L'obiettivo è contrastare il comizio di Forza Nuova, vietato dalla Questura, in programma nel pomeriggio per protestare contro l'intervento di Lucano. «Sono assassini. I fascisti non metteranno mai piede a piazzale Aldo Moro. Sapienza è antifascista», dicono al megafono gli studenti. In piazza anche bandiere No Tav e dell'Anpi.