I rapporti tra papa Francesco e i movimenti di lotta per la casa

La mossa del elemosiniere pontificio Konrad Krajewski, che il 12 maggio ha riallacciato la corrente allo stabile occupato noto come Spint Time, non è stato un gesto isolato. Da anni il Vaticano guidato da papa Francesco ha mostrato una certa sensibilità per l'emergenza abitativa, in particolare facendo da sponda ai movimenti di lotta per la casa.

IL MESSAGGIO DELLA RETE ACRION NEL 2015

Nell'ottobre 2015 il leader storico di Action - Movimenti per la casa di Roma Andrea Alzetta aveva scritto a Bergoglio dopo un'altra occupazione, avvenuta a maggio dello stesso anno, di due edifici, "La tenuta Vaselli", di proprietà del Comune di Roma e situati a un chilometro dalla residenza papale di Castel Gandolfo. Alzetta scrisse al Pontefice «per informarlo sulle condizioni di centinaia di famiglie in emergenza abitativa» e aveva fatto «appello alla sua sensibilità» riguardo alle battaglie dei senzatetto, dei migranti e i disoccupati della Capitale.

IL SOSTEGNO DEL PAPA IN UNA LETTERA

Inaspettatamente il leader dei senza casa che, dopo avere attraversato varie stagioni di lotta sul fronte sociale, oggi anima anche l'occupazione di Spin Time, ricevette una risposta dal Vaticano. «Papa Francesco», si leggeva in un messaggio a firma dell'assessore della Segretaria di Stato mons. Brian Wells e recapitato da una suora che, anche in quel caso, fece da collegamento, «invia una parola di paterna comprensione e di vivo incoraggiamento. Nell'assicurare la spirituale partecipazione di Sua Santità alla preoccupante questione evocata, mi premuro di significarle che Egli non cessando mai di promuovere i valori della giustizia e della solidarietà, più volte ha richiamato l'attenzione degli organi competenti i favore delle fasce più deboli della società».

LA MOSSA DEL PAPA RACCONTATA DAL GUARDIAN

Lo scambio epistolare tra i due era finito anche sul quotidiano inglese The Guardian. Andrea Alzetta, che è stato anche consigliere comunale in quota Sel, si era detto incredulo del fatto che il Papa gli avesse risposto: «Incredibile. Non ho mai pensato nella mia vita che avrei scritto al Papa, e che lui avrebbe risposto! Tuttavia, al giorno d'oggi a chi avremmo potuto rivolgerci? Questo Papa è uno dei pochi che si mette senza esitazione dalla parte degli ultimi». Da quei fatti sono passati qattro anni e i Movimenti per la casa col loro leader Andrea "Tarzan" Alzetta si sono rivolti nuovamente al Vaticano per difendere gli ultimi.

L'INCONTRO CON LA FAMIGLIA ROM DI CASAL BRUCIATO

La sensibilità abitativa di Francesco si è mostrata anche più recentemente con la vicenda dei rom discriminati a Casal Bruciato. Il 9 maggio il Pontefice ha incontrato e salutato la famiglia al centro delle forti proteste per l'assegnazione di una casa popolare nella borgata romana. L'incontro, riservato, era avvenuto nella sagrestia della Basilica di San Giovanni in Laterano. Nell'occasione Bergoglio aveva voluto «esprimere vicinanza e solidarietà a questa famiglia e la più netta condanna di ogni forma di odio e violenza».