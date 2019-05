Cosa ne sarà dello stabile occupato salvato dal cardinale

UN TETTO PER PIÙ DI 150 FAMIGLIE

Ma che cos'è Spin Time Labs? L'associazione parla di «un bene comune, un cantiere di rigenerazione urbana, una nuova dimensione dell'abitare e un centro culturale polifunzionale. Un tetto per più di 150 famiglie, una sala concerti ed eventi e un auditorium per orchestre, conferenze e assemblee». È così che i responsabili del palazzo occupato dal 2013 descrivono la loro attività. A tutt'oggi ci vivono 420 persone (tra cui 98 minorenni) e ci sono 25 realtà culturali.

LABORATORIO DI RESTAURO DELLE OPERE D'ARTE

Cosa si fa? «Organizziamo corsi, spettacoli e laboratori teatro, iniziative per bambini e attività di assistenza sociale. Ma Spin Time è anche un'osteria, un laboratorio di birra artigianale, una falegnameria, una sala prove e un punto di approdo, aperto a tutti, attento ai giovani, agli ultimi e ai più bisognosi». All'interno c'è anche un laboratorio di restauro delle opere d'arte delle basiliche romane di San Giovanni in Laterano e Santa Croce in Gerusalemme curato in contatto diretto con il Vicariato di Roma.

DALL'ABBANDONO ALLA PRESENTAZIONE DI LIBRI

Lo stabile è stato occupato 12 ottobre 2013 da "Action Diritti in Movimento" a scopo abitativo. «L'ex sede dell'Inpdap, da anni in abbandono, fu occupata, liberata e aperta da subito per diventare la casa per centinaia di persone bisognose», raccontano da Spin Time. «Dopo la fine dell'esperienza di Casale Pachamama, abbiamo deciso di riqualificare il piano terra e il piano -1, per sviluppare e costruire attività e laboratori. Il 28 giugno 2014 iniziano i lavori, partendo dall'osteria. A febbraio 2015 abbiamo ospitato la presentazione del libro Una rivoluzione ci salverà di Naomi Klein: l'auditorium fu riempito da oltre 500 persone, mentre in sala L la diretta streaming era seguita da 1.000 persone».

SCIOPERO DELLA FAME NEL 2016 CONTRO IL DECRETO TRONCA

«Dal 10 maggio 2016 iniziò il nostro sciopero della fame, che durò circa 20 giorni: sotto il nome di #vitedascarto una ventina di attivisti hanno attuato una forma di protesta contro il decreto di Tronca, allora commissario straordinario del Comune di Roma, che stroncava la delibera regionale che cercava di sanare l'emergenza abitativa e le occupazioni. Nell'ottobre 2017 abbiamo organizzato un grande assessorato per la rigenerazione coinvolgendo decine di realtà, il quartiere e gli occupanti, e delineando orizzonti comuni. La rigenerazione dello spazio e l'organizzazione di manifestazioni culturali e artistiche è in continuo divenire, a oggi conta numerosi spazi attivi, e vuole arrivare alla realizzazione concreta di una nuova dimensione abitativa, culturale, sociale, lavorativa ed economica».