È morto Gianluigi Gabetti, storico braccio destro di Gianni Agnelli. Il dirigente d'azienda aveva 94 anni ed era ricoverato al San Raffaele. È stato il manager che più ha contribuito a traghettare la Fiat dopo il periodo di turbolenza seguito alla morte di Gianni prima e Umberto dopo.

DALL'OLIVETTI ALLA FIAT

Classe 1924, laurea cum laude in Giurisprudenza a Torino nel 1924, Gabetti inizia la sua carriera alla Banca Commerciale per poi passare ben presto in Olivetti. Il primo incontro con l'Avvocato è nel 1971 a New York, dove il manager si occupava della Olivetti corporation of America. L'Avvocato se ne innamora e lo riporta in Italia a occuparsi della cassaforte di famiglia, l'Ifi, di cui è prima direttore generale e poi amministratore delegato. Il resto è storia più recente: vicepresidente Fiat dal 1993 al 1999, architetto e depositario della cassaforte di famiglia, l'attuale Ifil-Exor. Nel 2003-2004, quando l'azienda visse il suo periodo più difficile per la morte dell'Avvocato prima e di Umberto dopo, fu insieme a Grande Stevens l'uomo di fiducia della famiglia che costruì le basi della nuova Fiat puntando su Sergio Marchionne come amministratore delegato e John Elkann, presidente dopo pochi anni come vice a fianco di Luca Cordero di Montezemolo.