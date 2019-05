Scontri fuori dall'Olimpico prima della finale di Coppa Italia

Gli uomini erano a bordo dell'auto che ha preso fuoco e sono stati entrambi trasportati in ospedale per intossicazione da fumo e uno dei due anche per una ferita all'orecchio. Sono stati colti di spalle mentre risalivano sulla vettura e quando è iniziato il lancio di oggetti si sono chiusi in auto. Ma gli ultras avrebbero tirato anche una molotov e l'auto ha preso parzialmente fuoco. I tifosi protagonisti delle violenze avevano i volti travisati. A Roma sono arrivati anche 23 mila supporter dell’Atalanta e i controlli di sicurezza sono stati rafforzati, portando al sequestro di materiale considerato pericoloso. Ma tutto questo, evidentemente, non è bastato.