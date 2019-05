La Sea Watch ha soccorso 65 migranti al largo della Libia

LE ACCUSE RIVOLTE ALL'UNIONE EUROPEA

Sea Watch ha anche ricordato che negli ultimi giorni «almeno 240 persone sono state ricondotte forzatamente in Libia, anche attraverso l'impiego di velivoli militari delle missioni Ue». Secondo Philip Hahn, capomissione a bordo della "Sea Watch 3", l'Europa «sta lasciando annegare le persone come deterrente per coloro che rimangono intrappolati in Libia nei campi di detenzione in condizioni disumane, e che non possono fare altro che scegliere tra tortura e morte. Finché l'Ue negherà loro un passaggio sicuro e non ottempererà all'obbligo di soccorso in mare, faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per salvare persone».