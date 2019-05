Gli orari dello sciopero dei trasporti del 17 maggio 2019

Venerdì 17 maggio 2019 è previsto uno sciopero dei trasporti pubblico locale, ferroviario e marittimo in diverse città italiane. La giornata di agitazione è stata indetta dal sindacato Usb, Unione sindacale di base, Usb Lavoro privato. Esclusi il trasporto aereo, che sciopererà per 24 ore martedì 21 maggio 2019, e il trasporto ferroviario della Regione Piemonte e l’azienda AMT di Catania. La fascia di orario dello sciopero del trasporto ferroviario va dalle ore 9 fino alle ore 17. Si fermano lavoratori di grandi aziende come Trenitalia, Rfi, Trenord e Italo Ntv.

L'ELENCO DEGLI ORARI DELLO SCIOPERO

PROVINCE

TORINO: servizio urbano, suburbano e metropolitana dalle 18 alle 22, servizio extraurbano e servizio ferroviario metropolitano dalle 8 alle 12;

GENOVA: ATP dalle ore 10.30 alle ore 14.30, AMT Genova-Casella dalle ore 11.45 alle ore 15.45;

IMPERIA: dalle ore 11 alle ore 15;

VENEZIA: dalle ore 9 alle ore 12;

VICENZA: dalle ore 9 alle ore 12;

TRIESTE: dalle ore 9 alle ore 13;

GORIZIA: dalle ore 17 alle ore 21;

PORDENONE: dalle ore 8.30 alle ore 12.30;

TRENTO: dalle ore 10 alle ore 14;

MILANO: dalle ore 18 alle ore 22;

MONZA: servizio urbano dalle ore 16.30 alle ore 20.30, servizio extraurbano dalle ore 18 alle 22;

BOLOGNA: dalle ore 10.30 alle ore 14.30;

FERRARA: dalle ore 10.30 alle ore 14.30;

MODENA, REGGIO EMILIA, PIACENZA: dalle ore 16.30 alle ore 20.30;

PISTOIA (Ctt Nord): dalle ore 15 alle ore 19;

ROMA: dalle ore 8.30 alle ore 12.30;

FOGGIA: dalle ore 19 alle ore 23;

BARI, TARANTO, BRINDISI, LECCE: dalle ore 16 alle ore 20;

ENNA: dalle ore 9.30 alle ore 13.30.

REGIONI

MARCHE: dalle ore 11 alle ore 15;

CAMPANIA: dalle ore 11 alle ore 15 (qui le info su Napoli);

CALABRIA: dalle ore 5 alle ore 9.