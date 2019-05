Il sindaco leghista di Legnano arrestato in un'inchiesta per corruzione

Tre arresti e una serie di perquisizioni eseguite da parte dei finanzieri del Comando provinciale di Milano, su disposizione della procura della Repubblica presso il tribunale di Busto Arsizio. Tra loro c'è anche il sindaco di Legnano, Gianbattista Fratus, della Lega. I tre sono indagati a vario titolo per turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e corruzione elettorale.

A FRATUS CONCESSI I DOMICILIARI

A Fratus sono stati concessi gli arresti domiciliari così come all'assessore alle Opere pubbliche Chiara Lazzarini. In carcere invece l'assessore al Bilancio e vicesindaco del Comune di Legnano Maurizio Cozzi. Entrambi gli assessori provengono da Forza Italia. L'indagine condotta dalla Guardia di finanza è stata denominata "Piazza Pulita'". Fratus, in particolare, è finito nei guai per un incarico presso una partecipata che sarebbe finita alla figlia di un candidato escluso al primo turno, in cambio dell'appoggio elettorale al ballottaggio. La promessa, stando all'inchiesta delle Fiamme gialle e coordinata dal pm Nadia Calcaterra, sarebbe stata mantenuta con un incarico presso la Aemme Linea Ambiente s.r.l.

LA PROCURA PARLA DI «SPREGIUDICATE MANIPOLAZIONI DI PROCEDURE»

La nomina di «soggetti e amici e conoscenti, manovrabili e in futuro riconoscenti» attraverso «spregiudicate manipolazioni di procedure» sta alla base dell'indagine secondo quanto spiegato dal procuratore aggiunto di Busto Arsizio Giuseppe D'Amico. Per il sostituto procuratore di Busto Arsizio Nadia Calcaterra, «le nomine principali delle società partecipate dal Comune di Legnano e le nomine stesse all'interno dell'amministrazione comunale sono state pilotate da soggetti sotto indagine. Gli indagati avviavano selezioni personali, agganciavano i loro candidati, sostenevano dei colloqui e alla fine facevano in modo che i bandi venissero turbati in modo tale da ottenerne la nomina» nonostante «l'incompatibilità assoluta con l'incarico bandito». La cosa più allarmante, hanno spiegato gli inquirenti, «è che gli indagati tutti hanno scarsissimo senso della legalità e non percepiscono assolutamente la gravità delle loro azioni, quasi fosse un modus operandi che, solo perché diffuso, è legalizzato. Così non è».

A fine marzo si era scatenato un polverone sulla Giunta Fratus dopo la presentazione, da parte delle minoranze, di una mozione di sfiducia nei confronti della neoassessore Lazzarini: la minoranza motivava la mozione riferendosi alla pendenza giudiziaria che la riguarda come ex presidente della municipalizzata Amga. Situazione su cui deve ancora esprimersi la magistratura, in sede civile. In sede penale la vicenda è già stata prescritta. Nella mozione si sottolineava che «risulta tuttora in corso la causa promossa da Amga contro Chiara Lazzarini e altri per richiedere un risarcimento danni derivati dalla sua attività di amministrazione di questa società».

IL PREFETTO SOSPENDE I TRE INDAGATI

Il Prefetto di Milano Renato Saccone ha intanto disposto la sospensione dalla carica del sindaco, del vice sindaco e dell'assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Legnano. «Il Prefetto, considerato il caso di necessità ed urgenza», si legge in una nota della prefettura, «per garantire il normale funzionamento del Comune, ha nominato il vice prefetto dottoressa Cristiana Cirelli Commissario per la provvisoria gestione dell'Ente, con le funzioni del Sindaco e della Giunta».

SALVINI: «HO FIDUCIA NEI MIEI UOMINI»

Telegrafico il commento del leader leghista Matteo Salvini: «Non commento le indagini, ho fiducia nei miei uomini e nella magistratura. Spero che tutte queste indagini che si stanno aprendo si chiudano in fretta per distinguere colpevoli ed innocenti».