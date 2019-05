Cosa sappiamo sulla possibile chiusura del traforo del Gran Sasso

La complessa battaglia intorno alla possibile chiusura del traforo sotto il Gran Sasso è tutt'altro che chiusa. Strada dei Parchi Spa, concessionaria delle autostrade A24 e A25, ha fatto sapere di non aver «revocato la decisione di chiusura del traforo sull'A24, perché non è ancora risolto il nodo della responsabilità in ordine ai rischi di inquinamento dell'acquifero del Gran Sasso con le gallerie aperte al traffico. Non c'è ancora intesa su come si possa sollevare la società dal rischio di reiterazione del reato».

VERTICE IN PREFETTURA A TERAMO

Il 16 maggio si è tenuto un incontro, nella Procura della Repubblica di Teramo, per affrontare le tematiche giudiziarie legate alla chiusura che dovrebbe avvenire il 19 maggio. All'incontro hanno partecipato, oltre ai magistrati titolari dell'inchiesta sul presunto inquinamento dell'acquifero del Gran Sasso, il capo di Gabinetto del ministero Infrastrutture e Trasporti e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. L'obiettivo, secondo quanto si è appreso, era trovare una soluzione alla motivazione addotta da Strada dei Parchi di non voler incorrere nell'accusa di reiterazione del reato in riferimento al processo, con udienza in programma il 13 settembre prossimo, in cui sono coinvolti la stessa Sdp con Infn e Ruzzo Reti Spa.

L'OTTIMISMO DI TONINELLI E DI MAIO

Il 15 maggio il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, intervenendo su Radio 1 aveva ribadito che «che la paventata chiusura è azione unilaterale de concessionario. Stiamo cercando di evitare la chiusura mettendo al tavolo tutte le parti interessate. Sono ottimista ma finchè non vedo il risultato non voglio parlare». Ferma anche la posizione di Di Maio: «Il traforo», ha detto il vicepremier, «non deve chiudere. Stiamo lavorando a questo giorno e notte con Toninelli. Ci manca una cosa del genere con tutti i problemi che questi territori già hanno...».