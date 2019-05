Le cose da sapere sul cargo saudita Bahri Yanbu a Genova

Sono 35 anni che la compagnia saudita Bahri (National shipping company of Saudi Arabia) fa servizio di linea nel porto di Genova. E nel porto ligure, secondo quanto appreso dall'Ansa, non ha mai caricato merce militare, ma solo impiantistica, merci varie e rotabili. L'agenzia marittima che rappresenta la compagnia in Italia, la Delta, sta fornendo alla Capitaneria di porto e alla Prefettura tutta la documentazione relativa alla nave Bahri Yanbu, attesa lunedì a Genova.

LA PREFETTURA PROVA A CALMARE LE ACQUE

Il caso del cargo fa discutere associazioni pacifiste, Arci, Cgil e portuali, sulla scia di quanto avvenuto in Francia, chiedono che il porto di Genova sia chiuso alla Bahri Yanbu. «Nel porto di Genova non devono essere imbarcate armi sulla Bahri Yanbu», scrivono i delegati. «Come lavoratori del porto», aggiungono, «non siamo insensibili di fronte alle vittime di una delle guerre dimenticate che stanno insanguinando la nostra epoca, e vogliamo boicottare l'imbarco di armi destinate a questi conflitti». Dopo le assicurazioni della prefettura su operazioni di carattere esclusivamente civile è possibile che la protesta rientri. La Cgil, comunque, sostiene che una nave che trasporta armi per la guerra in Yemen «non deve attraccare nei porti italiani». Ed Erasmo Palazzotto (Sinistra), componente della commissione Difesa della Camera, invita a seguire l'esempio della Francia.