Sparatoria all'ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli

Sparatoria nella notte tra il 16 e il 17 maggio a Napoli, all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove un ragazzo armato di pistola e con in testa un casco ha esploso alcuni colpi nel cortile all'indirizzo di un 22enne del quartiere Arenella giunto poco prima, insieme con altri giovani, con ferite d'arma da fuoco alle gambe. I proiettili, fortunatamente, non hanno raggiunto la vittima designata dell'agguato. V.R., queste le sue iniziali, è noto alle forze dell'ordine per reati di piccola entità. Le ferite gli hanno provocato fratture a entrambe le gambe: un unico proiettile le ha trapassate e poi è uscito. Le condizioni cliniche del paziente, secondo il referto dei medici, sono stabili.