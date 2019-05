Cosa punisce il reato di turbativa elettorale

Il reato di turbativa elettorale, ipotizzato dalla Digos in relazione allo striscione contro la Lega esposto a Salerno durante un comizio di Matteo Salvini, ha portato all'apertura di un fascicolo da parte della procura della città campana. Un atto dovuto per i pm, che si sono visti recapitare una denuncia dagli apparati di polizia. Ma su quali basi?

LA FONTE NORMATIVA

Il reato è disciplinato dall'articolo 100 del Dpr 30 marzo 1957, n. 361 - Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati. Il testo recita: «Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600 mila a lire 4 milioni».

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Esporre uno striscione nelle modalità con cui ciò è avvenuto a Salerno può essere considerato un episodio di turbativa elettorale? Toccherà ai magistrati stabilirlo. Inanto il quotidiano Il Foglio ha ricordato che per la Corte costituzionale «la turbativa dei comizi è un evento assai pericoloso per la sicurezza pubblica, tale da giustificare, sotto questo profilo, la previsione di pene edittali altrettanto gravi e pari a quelle previste per l'ipotesi d’impedimento (Corte costituzionale, sentenza 125/1974)».

LA TUTELA DELLA LIBERTÀ DI PENSIERO

Dai pochi casi concretamente arrivati in Tribunale, sempre secondo il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, emerge inoltre che il reato «si consuma non per mezzo di una qualsiasi manifestazione del pensiero, ma per il tramite di una condotta che, di fatto, impedisce il regolare svolgimento del comizio: "Se, quindi, è ammissibile una manifestazione di dissenso, quale espressione del diritto di critica nei confronti del pensiero dell'oratore, essa deve essere rigorosamente mantenuta entro i confini dell'urbanità e della moderazione, senza essere colta a pretesto per dare sfogo alla propria animosità e intralciare il regolare svolgimento della riunione" (Corte d’Appello di Catanzaro, sentenza n. 380/2008)». E questo perché la libera manifestazione del pensiero è garantita dalla nostra Carta.