Il punto sulla Rwm, la fabbrica delle bombe in Sardegna

In Sardegna il ciclico dilemma tra busta paga e ambiente si è trasformato. In un un angolo del Sulcis, terra di industrie dismesse e ferme, è diventato un aut aut tra lavoro e questioni etiche. Qui a Domusnovas, paese di poco più di 6 mila abitanti, nel 2010 la fabbrica di esplosivo per miniere si è convertita, a suon di soldi pubblici, in fabbrica di bombe e armi. È la Rwm (sede legale Ghedi, Brescia) di proprietà del colosso tedesco Rheinmetall. Da qui partono le bombe Mk82 – da assemblare - che l'Arabia Saudita usa contro i civili nello Yemen. Il codice, secondo un'inchiesta del New York Times, è proprio quello: A4447.

I PIANI DI AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO

Per i detrattori è una fabbrica di morte (in prima linea il Comitato per la rincoversione, Sardegna pulita e anche il vescovo di Iglesias), chi la difende (lavoratori, abitanti e pure il sindaco) sostiene che con lo stop comunque non si risolverebbe il problema della guerra. La disoccupazione è uno spettro che spaventa: nel 2016 in questo angolo di Sardegna era al 20,26%. E così davanti ai continui sit in, richieste di embargo ed esposti in procura la risposta corale del paese è quasi unanime: «Quelle bombe le farebbero da un'altra parte e qui resterebbe ancora più miseria». Una possibilità – paventata anche dai dirigenti - che in ogni caso garantiscono: «La fabbricazione e spedizione delle armi è legale». Non solo: è in atto un raddoppio, ormai terminato, con un campo prove nuovo e due linee produttive da 35 milioni. L'amministratore delegato Fabio Sgarzi ha evitato giri di parole: «O c'è l'ok o si chiude», ha detto lo scorso luglio a La Nuova Sardegna.