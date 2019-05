Per l'Onu il decreto sicurezza viola i diritti umani

L'Alto Commissariato per i Diritti umani dell'Onu ha scritto una lettera indirizzata al ministero dell'Interno italiano. Al suo interno la richiesta di bloccare le direttive di Salvini sui salvataggi in mare e di interrompere immediatamente l'iter di approvazione del decreto sicurezza che già lunedì potrebbe arrivare in Aula nella sua versione bis. Insomma, le Nazioni Unite hanno chiesto all'Italia di arginare la politica anti-migrazione portata avanti dal leader della Lega.

