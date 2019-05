Se per i bimbi disabili il diritto allo studio non è scontato

«La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita» (art. 34 Costituzione italiana). Questo diritto e dovere di tutti lui, un bambino macedone di sei anni con disabilità visiva che abita con la famiglia in una piccola località tra Arezzo e Firenze, ha rischiato di non poterlo esercitare. Sì, perché la scuola più vicina alla piccola frazione di Consuma, dove il bimbo abita, è a Pelago e suo padre non può accompagnarlo per motivi di lavoro. Esiste uno scuolabus ma il piccolo, a differenza dei suoi fratelli, non può usufruirne perché non è previsto il servizio di accompagnamento (obbligatorio) per minori con disabilità. Eppure questa storia ha un lieto fine grazie al gesto del signor Romano Carletti, pensionato di 84 anni e vicino di casa del piccolo. Ogni giorno lo accompagna a scuola con la sua automobile per poi riportarlo indietro al termine delle lezioni.

UN ESEMPIO DI SOLIDARIETÀ E CITTADINANZA ATTIVA

Si tratta di un bell'esempio di solidarietà e cittadinanza attiva. Scalda il cuore e il mio ultimamente si raggela spesso, soprattutto di fronte a dimostrazioni di inciviltà e trogloditismo come quelle a cui purtroppo abbiamo assistito pochi giorni fa a Casal Bruciato. Eppure qualcosa non torna. La frazione di Consuma è divisa amministrativamente tra tre Comuni. Immagino non sia facile attivare delle politiche locali efficaci in un piccolo centro gestito da ben tre amministrazioni differenti che probabilmente dispongono di poche risorse per fronteggiare molteplici criticità. In questo caso, poi, ciò che complica ancor di più la situazione è lo status della famiglia del bambino, provvista solamente di un permesso turistico per stare in Italia. Il quadro non è affatto semplice, tuttavia non trovo ammissibile che a un minore non venga garantito il diritto allo studio se non grazie alla sollecitudine di un privato cittadino.