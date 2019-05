Non solo Greta Thunberg: chi sono gli altri baby ambientalisti

8. LA BABY PASIONARIA PAULA DÖRR

Bandiere blu dell'Europa, cartelli fai da te per l'associazione Vă vedem che in rumeno significa "Noi vi guardiamo". La loro postazione è a Sibiu, cittadina della Transilvania, davanti alla sede del partito socialista che guida il Paese dal 2016. A capo degli adolescenti mobilitati anche contro la corruzione (come spiega in un'intervista dell'Huffinghton Post) c'è Paula Dörr, 13 anni. Occhi azzurri a mandorla, sorriso abbozzato ha incontrato con la sua delegazione di attivisti il presidente francese Emmanuel Macron e altri leader, nella sua città per il summit europeo. A loro ha consegnato una lettera firmata da 17 mila ragazzi sul clima, in chiusura ancora l'avvertimento-motto.

9. LUISA NAUBAUER, UNA 23ENNE PER LE RINNOVABILI

Stop al carbone, subito. Di certo entro il 2030. Questo il piano strategico per il clima secondo Luisa Neubauer, 23 anni, tedesca. Provenienza e ricetta per il clima non sono casuali: l'energia del suo Paese arriva storicamente da centrali a carbone, nonostante l'obiettivo europeo dello stop previsto per il 2050 dall'Accordo di Parigi. La soluzione di Neubauer – ripetuta con determinazione - non è una novità: da 10 anni la Germania, con la cancelliera Angela Merkel, ha avviato la transizione energetica prevista dal piano Energiewend. Sul piatto 500 miliardi di euro, ma solo nel 2018 la quota di rinnovabili ha superato il carbone (necessario per un quarto del totale).