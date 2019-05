La mappa del maltempo in Italia del 19 maggio 2019

Sono stati un'ottantina gli interventi dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Bologna, fino intorno all'una di notte del 18 maggio, per arginare i danni provocati dal maltempo in città e in provincia, in particolare nel comune di Castel Guelfo. Cantine e garage allagati, strade coperte di fango, piccoli smottamenti.

COLPITA SIA LA ZONA URBANA E I COLLI

La situazione, che ha interessato anche la parte collinare della città, è migliorata in serata, mentre nel Comune della provincia sono state impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco fino a tarda notte. Piccoli smottamenti e allagamenti si sono verificati anche in Valsamoggia.

ALLERTA ARANCIONE IN EMILIA

Rimane attiva in diverse zone dell'Emilia-Romagna l'allerta arancione di Arpae e protezione civile per criticità idraulica e idrogeologica. Si prevedono piogge deboli-moderate, anche a carattere di rovescio, sparse su tutta la regione. Attenuazione dei fenomeni, nella giornata del 20 maggio con residue precipitazioni sui rilievi centro-occidentali. L'allerta è di codice giallo in Romagna. Arpae e Protezione civile specificano che il livello arancione di criticità idrogeologica è legato ai possibili innalzamenti dei livelli di fiumi e torrenti minori. Al momento non si segnalano criticità rilevanti in regione.