La Sea Watch sotto sequestro: scontro sullo sbarco

È scontro frontale sulla Sea Watch 3. La Guardia di finanza ha disposto il sequestro dell'imbarcazione con ancora a bordo 47 migranti, pronti ascendere dopo l'ordine della magistratura. I militari delle Fiamme Gialle sono saliti a bordo della nave, ancorata alla fonda a mezzo miglio a Sud del porto di Lampedusa, per un'attività di polizia finalizzata proprio al sequestro. I militari procederanno inoltre alla denuncia dell'equipaggio all'autorità giudiziaria.

IL VIMINALE SI OPPONE ALLO SBARCO

Le persone a bordo dovrebbero sbarcare al più presto, ma dal Viminale hanno immediatamente alzato le barricate. La Sea Watch, dcono, è «una nave fuorilegge»: la «magistratura faccia come crede, ma il Viminale continua e continuerà a negare lo sbarco». Il ministro Salvini, si aggiunge dalle parti del ministero, «si aspetta provvedimenti nei confronti del comandante della nave, dal quale è lecito attendersi indicazioni precise su presunti scafisti presenti a bordo». Per il ministero dell'Interno, la vicenda della Sea Watch «conferma una volta di più l'urgenza di approvare il decreto sicurezza bis già nel Consiglio dei ministri di lunedì 20 maggio, per rafforzare gli strumenti del governo per combattere i trafficanti di uomini e chi fa affari con loro».

LEGGI ANCHE: La risposta del Viminale alle critiche dell'Onu sul dl sicurezza bis

Il provvedimento notificato dai finanzieri, come detto, prevederebbe anche la denuncia del comandante della nave, l’italiano Arturo Centore, e del capo missione della Ong tedesca, Philipp Hahn, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Lo stesso Centore, che in passato è stato in servizio presso la Guardia costiera italiana, aveva detto che se non fosse stato consentito ai 47 migranti rimasti a bordo di sbarcare, avrebbe dormito con loro sul ponte della nave: «Non è una provocazione, ma un atto di solidarietà», aveva spiegato . «Non mi capacito di come vengano trattati, sono esseri umani come me». La porrtavoce italiana della Ong, Giorgia Linardi, dal canto suo aveva twittato: «Auspichiamo una soluzione con autorizzazione e immediata ricollocazione su scala europea, entro la fine della giornata».