Cosa prevede il dl sicurezza bis

Iniziano a filtrare le prime indiscrezioni sui contenuti del dl sicurezza bis, la misura che dovrebbe essere varata dl consiglio dei ministri nella serata del 20 maggio. Tra queste nuove norme stringenti sui salvataggi in mare, in particolare con le multe per le ong, contestate anche dall'Onu, ma anche disposizioni per affrontare la violenza negli stadi. Ecco i contenuti della bozza.

MIGRANTI: MULTE FINO A 50 MILA EURO PER I SALVATAGGI

Multe da 10mila a 50mila euro alle navi che sbarchino in Italia dopo aver soccorso migranti e, «in caso di reiterazione o quando gli stranieri sbarcati siano più di 100», anche la «confisca della nave». La bozza aggiornata del dl è stata corretta in alcune parti e all'art. 1 compare una esplicita esclusione dalle sanzioni per le navi «militari o in servizio governativo non commerciale». Nella bozza precedente le multe andavano da 20mila a 50 mila euro.

NORME CONTRO LA VIOLENZA NEGLI STADI

Nella ultima versione del decreto sicurezza bis compare anche un pacchetto di cinque norme per il contrasto alla violenza negli stadi. Nel provvedimento sono spuntate «disposizioni urgenti in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive».