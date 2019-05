La storia della giornata mondiale delle api

Il 20 maggio 2019, dunque, è la seconda edizione. La Fai-federazione Apicoltori Italiani festeggia la Giornata mondiale dell'ape italiana: una sottospecie di ape autoctona che si è diffusa nell'ultimo secolo. Secondo la Fai, «un caso unico che motiva ancor di più le ragioni dell'orgoglio e dell'impegno della comunità apistica nazionale a tutelare e salvaguardare questo prezioso patrimonio della nostra biodiversità», e «l'occasione per promuovere presso l'opinione pubblica iniziative per far conoscere di più la vita delle api, il loro ruolo nel preservare la biodiversità». In Italia non arriviamo alla densità slovena che conta 9.600 apicultori con 12.500 alveari e circa 170 mila colonie di api su poco più di 2 milioni di abitanti. Tuttavia nel nostro Paese gli apicoltori censiti sono circa 55 mila, cui se ne aggiungono almeno altri 5 mila, soprattutto giovani. Il patrimonio apistico nazionale è in crescita: lo scorso anno ha raggiunto i 1.500.000 alveari, con una produzione potenziale di circa 23 mila tonnellate di miele e un volume d'affari stimato in 150 milioni di euro.

GLI APPUNTAMENTI PER LA GIORNATA MONDIALE DELLE API

In Slovenia, per l’occasione si organizzano percorsi di full immersion nell’apicultura per 48 ore. In tutta Italia la Fai organizza viite guidate, incontri e degustazioni. In occasione della Giornata mondiale delle api, inoltre, attivisti, comunità e Condotte Slow Food pianteranno arbusti o alberi biologici da fiore per offrire alle api un nutrimento privo di pesticidi. Chiunque può partecipare, piantando fiori e alberi biologici e condividendo il lavoro fatto sui propri canali social usando gli hashtag #onetreeforahive, #plantoneforpollinators e #slowtreesforbees. Il 20 maggio, inoltre,sul tavolo di alcuni rappresentanti di Stati membri dell'Unione europea arriva il Bee Guidance Document, nel quale sono contenuti gli standard per la valutazione della tossicità, elaborati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) già nel 2013.