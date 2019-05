Cosa sappiamo del presunto caso di mucca pazza a Ravenna

L'autopsia di una 59enne morta il 5 maggio scorso all'ospedale di Ravenna per un sospetto caso di Creutzfeldt-Jakob, una cui variante è meglio nota alla opinione pubblica come morbo della mucca pazza, è stata eseguita lunedì 20 maggio all'obitorio del Bellaria di Bologna. Una precauzione chiesta dal Pm ravennate Monica Gargiulo nell'ambito dell'indagine che vede 40 persone tra medici e paramedici indagati per omicidio colposo distribuiti tra i reparti di Malattie infettive e Neurologia dell'ospedale di Ravenna (tutti quelli venuti a contatto con la paziente).

GLI INTERROGATIVI DEI PM

La patologia, una malattia neurodegenerativa rara, colpisce in forma sporadica e il contagio può avvenire anche per ingestione di materiale infetto: da qui le precauzioni speciali a cui sono stati chiamati gli anatomo-patologi Carmine Gallo e Irene Facchini, esperti nella diagnosi del morbo, incaricati dalla Procura ravennate. I due specialisti, assieme al neuropatologo Piero Parchi, dovranno chiarire se la diagnosi di decesso fatta dall'ospedale di Ravenna sia stata corretta. E, sulla base delle condizioni della paziente, dovranno dire se altre terapie ne avrebbero evitato il decesso.

LE VARIE DIAGNOSI E POI IL DECESSO

A rivolgersi alla magistratura, era stata la figlia della donna attraverso l'avvocato Francesco Furnari. In passato la 59enne era stata curata per un linfoma all'Irst di Meldola (Forlì-Cesena). Era poi stata ricoverata il 7 aprile a Ravenna per via di un nuovo malessere. Quindi al reparto delle Malattie infettive, le era stata diagnosticata una sospetta polmonite; poi in Neurologia, una encefalite auto-immune, infine il sospetto del morbo Creutzfeldt-Jakob con conseguente diagnosi di decesso. Una tac avrebbe invece escluso una recidiva del tumore. Sessanta giorni per conoscere l'esito dell'autopsia.